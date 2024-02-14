TİP'in Çankaya adayı İrfan Değirmenci oldu!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu.

İrfan Değirmenci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum.

İşte 14 Şubat'ta açıklandı. Haydi bakalım Çankaya.

Sevgili Çankayalılar,

Çankaya, heyecanın, tecrübenin, farklılığın kenti. Çankaya, saraya karşı kurulan halk meclisi. Çankaya, eşit ve özgür bir memleket hayali. O hayal, Çankaya’nın sokaklarında, parklarında, kampüslerinde, caddelerinde ve en önemlisi Çankayalıların kalplerinde saklı.

Halkı çaresizliğe, seçeneksizliğe terk etmeye ne gönlümüz ne de fikrimiz el verdi. İşte bu bilinçle yola çıktık.

Şimdi bir belediyeyi korumak için neler yapabileceğimizi değil, bir belediyenin bizler için neler yapabileceğini görme vakti.

Gelin, hep birlikte ÇANKAYA’da, Cumhuriyet’in evinde, yepyeni bir dili konuşalım. Rantın, liyakatsizliğin, eş dost kayırmacılığının, ayrımcılığın dilini silelim. Dayanışma adına, eşitlik adına, sembolik değil gerçek bir değişim yaratalım.

Çankaya’da başarabiliriz. Başlıyoruz."