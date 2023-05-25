Tina Turner 84 yaşında yaşamını yitirdi!
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, dün akşam saatlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yaşamını yitirdi.
Sanat dünyası Tina Turner'dan gelen üzücü haberle sarsıldı. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi olan Turner'ın ölüm haberi sevenlerini yıktı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın neden hayatını kaybettiği henüz açıklanmadı ancak 84 yaşında vefat eden sanatçının bir süredir kanser, inme ve böbrek yetmezliği ile mücadele ettiği biliniyordu.
TINA TURNER KİMDİR?
Tina Turner, 26 Kasım 1939'da Tennessee eyaletine bağlı Brownsville'de doğdu. St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi.
1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Ama Ike'ın irrasyonel davranışlarından dolayı evlilikleri 1975'te son buldu.