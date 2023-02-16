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Times Meydanı'nda Türkiye'den teşekkür mesajı

Times Meydanı'ndaki ilan panolarında "Teşekkürler" paylaşımı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişiyi anmak, milli birliğe dikkat çekmek ve uluslararası dayanışmayı takdir etmek için New York'un Times Meydanı'ndaki ilan panolarında duygusal mesajlar paylaşıldı.

İlan panosunda "Asrın felaketi", "Türkiye'ye desteğiniz için teşekkür ederiz", "Türkiye her zamankinden daha fazla birleşiyor.", "Umuda tutun", "Kahramanlar doğar " ve "Hüzün yüreklerimizi doldurdu." mesajlarının İngilizceleri paylaşıldı.

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