Time'a göre geçen senenin en iyi filmleri!
Geçtiğimiz yıl her ne kadar pandemi devam etse de sinema sektörü için ihtişamlı bir yıldı. İşte Time dergisinden güzel bir film listesi, Time editörlerine göre 2022’nin en gözde filmleri!
10. All the Beauty and the Bloodshed
Belgesel, hem uzun süredir toplumun aykırı değerlerine odaklanan bir sanatçının portresini sunuyor hem de tutkulu aktivizmin gücünü kanıtlıyor.
9. The Inspection
Jeremy Pope, zulüm ve bağnazlıkla karşı karşıya kaldığı ama aynı zamanda karmaşık bir aidiyet duygusu bulduğu Deniz Kuvvetlerine katılan, seçenekleri tükenen genç bir eşcinsel ve evsiz olarak mükemmel bir performans sergiliyor.
8. Il Buco
Kuzey İtalya'daki tüm mağaraları araştıran Piedmont Speleological Group'un genç üyeleri, Ağustos 1961'de insanlar tarafından bilinmeyen diğer mağaraları keşfetmek için İtalya'nın güney kesimine doğru yola koyuluyor.
7. EO
EO, Baltazar adlı bir eşeğin, Polonya sirkinde başlayan ve bir İtalyan mezbahasında biten hikayesini anlatıyor.