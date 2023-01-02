Time'a göre geçen senenin en iyi filmleri!

9. The Inspection

Jeremy Pope, zulüm ve bağnazlıkla karşı karşıya kaldığı ama aynı zamanda karmaşık bir aidiyet duygusu bulduğu Deniz Kuvvetlerine katılan, seçenekleri tükenen genç bir eşcinsel ve evsiz olarak mükemmel bir performans sergiliyor.