Time dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti

Derginin 26 Aralık-9 Ocak tarihli sayısında Zelenskiy’nin illüstrasyon resmi kapakta manşet yapılırken “Yılın Kişisi: Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna’nın Ruhu” ifadeleri yer aldı.

Dergide, Zelenskiy ile yapılan mülakat çerçevesinde hakkında uzun bir makaleye de yer verilerek Ukrayna Devlet Başkanı’nın şubatta başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda verdiği mücadele ile tüm dünyada tanınan bir lider haline geldiğine işaret edildi.

Time dergisinin diğer “Yılın Kişisi” adayları arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD 8 Kasım ön seçimlerini eski Başkan Donald Trump’ın desteklediği adaya karşı kaybeden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, Florida Valisi Ron DeSantis ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott gibi isimler yer alıyordu.

Bu sene yine ilk 10 aday arasında bulunan Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX’in kurucusu ve Twitter’in Üst Yöneticisi Elon Musk, 2021'de Time dergisinin “Yılın Kişisi” seçilmişti.

Time dergisi, 1927'den bu yana her yıl "Yılın Kişisi" seçme geleneğini sürdürüyor.

