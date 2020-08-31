AjansHaber.com.tr Dünya TikTok'tan veri açıklaması

TikTok: Çin hükümeti istese de verilere ulaşamaz

TikTok'un sahibi ByteDance'ın güvenlik başkanı Roland Cloutier, TikTok'un verilerine erişmenin imkansız olduğunu ve Çin hükümetinin istese bile bu verilere ulaşamayacağını açıkladı.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft, Oracle ve Walmart ile görüşme halinde.

TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik geçtiğimiz haftalarda bir kararname yayınlayan Donald Trump, Çin hükümetinin TikTok verilerine eriştiğini iddia ediyor.

BYTEDANCE: ÇİN HÜKÜMETİ İSTESE BİLE VERİLERE ERİŞEMEZ

TikTok'un sahibi ByteDance'in Güvenlik Başkanı Roland Cloutier, kullanıcı verilerinin zaten ABD'deki sunucularda depolandığını ve Çin hükümetinin bu verilere erişmesinin imkansız olduğunu açıkladı.

TikTok'un verileri Çin hükümeti dahil hiçbir hükümetle paylaşmadığını dile getiren Cloutier,  bir hükümetin veya bir emniyet teşkilatının şirketten veri istemesi durumunda şirketin bazı prosedürlere sahip olduğunu hatırlattı.

 ABD'nin TikTok üzerinde kurduğu baskı her geçen gün artarken, uygulamanın ABD'deki hakları satın alınmadığı takdirde TikTok ülkede yasaklanacak.

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