TikTok'tan 100 bin dolarlık ödüllü oyun

Sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok eşi benzeri görülmemiş bir etkinliğe hazırlandığını açıkladı.

TikTok, beş gün sürecek canlı trivia oyunları serisi "TikTok Trivia"yı başlattığını açıkladı.

22 - 26 Şubat tarihleri arasında resmi TikTok hesabında farklı turlar için günlük canlı yayınlar yapılacağını, yaşam tarzı, spor, müzik ve kültür kategori olacağını bildirdi. Ayrıca oyununun galibi 100 bin dolar değerindeki ödülün sahibi olacağını açıkladı

Katılımcılar oynamak için 18 yaşında veya daha büyük olması gerekmektedir.

TikTok Trivia'ya katılmak için kullanıcılar, #TikTokTrivia'dan akıştaki trivia widget'ı aracılığıyla kaydolabiliyorlar.