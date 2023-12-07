TikTok yöneticilerine “Laz Kızı” soruldu!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ile ilgili tartışmalara yol açan konuları görüşmek üzere toplandı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın başkanlığındaki toplantıda, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bir iletişim danışmanlığı firmasında genel müdür yardımcısı olan Filiz Türkmenoğlu ve aynı firmada Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru ile fikir alışverişi yapıldı.

Laz Kızı’nın müstehcen yayını

Laz Kızı lakaplı G.D.,'nin yaptığı müstehcen yayınlar gündeme damga vurmuş, kullanıcı gözaltına alınıp bırakıltıkdtan sonra yeniden yayın açmaya başlamıştı. Bu tür yayınlarla ilgili TikTok yöneticileri açıklama yaptı.

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, “İnsanların suiistimal edilmesi, istismar edilmesi ya da o canlı yayınlarda duygu sömürüsü yapılarak gelir elde edilmesi topluluk kurallarımıza aykırı. Bunu tespit ettiğimiz an o hesaba yaptırım uyguluyoruz. Canlı yayınların yönetilmesi konusu hakikaten zorlu bir süreç. Kimin ne zaman ne söyleyeceğini bilemeyebiliyorsunuz. Biz bu noktada da yapay zeka ile çalışıyoruz. İlki görüntü işleme konusu, ikincisi ise ses işleme konusu mevcut. Eğer yapay zeka burada ihlal içerebilecek bir tespit yaparsa bunu insan yöneticiye gönderiyor” dedi.

Laz Kızı ne kadar bağış topladı

Gelen, kocası ile birlikte kirasını ödeyemediği gerekçesiyle TikTok'ta canlı yayında dekoltesini göstererek bağış toplayan kadının o yayından ne kadar para kazandığını bilmediğini söyledi. Komisyon Başkanı Yayman'ın “Dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi canlı yayın açtı ve uyuşturucu kullanmaya başladı. Algoritma bunu görüyor mu?” sorusu üzerine Gelen, TikTok algoritmasının bu durumu tespit ettiğini ve ayırt edebildiğini dile getirdi.

Kara para aklama iddiaları

TikTok üzerinden dijital olarak para aklamaya çalışan kişiler olduğu iddiası hakkında Gelen, “TikTok platformu, kara para aklama dahil olmak üzere herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanılması konusundaki bütün bu iddiaları son derece ciddiye alıyor. Dolayısıyla bu iddiaların da gidebildiğimiz kadar üzerine gidiyoruz. Bu bağlamda kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik. Bu birim, bahse konu iddiaları sürekli olarak inceliyor.

Geçtiğimiz yıl bizim Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birkaç toplantımız oldu bu konuyu nasıl engelleyeceğimiz konusunda. Kara paranın aklanmasına yönelik endişeleri ve mücadele noktasında biz bu programı MASAK yetkililerine sunduk. Yetkililerden gelen tüm sorular bu çerçevede yanıtlandı. Türkiye’de kara paranın aklanması ile mücadele etmek için programımızın güvenliğini artırmaya karar verdik.

Özellikle bu son kamuoyuna yansıyan çekinceler doğrultusunda. Biz, özellikle finans sektöründe müşterini tanı olarak adlandırılan para alışverişindeki prosedürü uygulamamızda kullandık. Canlı yayında parayı alanla parayı veren arasında kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik. Bunu da MASAK yetkilileri ile paylaştık. Buna çok önem veriyoruz, çünkü bu bize de zarar veriyor. Böyle bir şeye ne aracı olmak ne de böyle bir şeyle anılmak istiyoruz. Bu anlamda bizim sıfır toleransımız var” dedi.