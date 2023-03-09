TikTok kullanımı bir ülkede daha yasakladı!

Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı, TikTok uygulamasının oluşturacağı olası tehlikelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın kullanıldığı cihazlar üzerinden kritik önem arz eden altyapı sistemleri ve iletişim unsurlarının dinlenebildiği uyarısında bulunuldu.

Söz konusu uygulamanın geniş kitlelerce kullanıldığına işaret edilen açıklamada, kullanıcılardan bu durumu göz önünde bulundurmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı çalışanları uygulamayı kullanamayacak

Öte yandan, Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan da basına yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde çalışanların söz konusu uygulamayı cep telefonları ya da benzer aygıtlarda kullanamayacağını bildirdi.

TikTok'a yönelik güvenlik kaygıları daha önce de farklı ülkelerde gündeme gelmiş, ABD, Avrupa Birliği kurumları ve Kanada'da kamu kuruluşlarında çalışanların bu uygulamayı kullanması yasaklanmıştı.

Daha önce hangi ülkeler yasaklamıştı

Joe Biden, ABD'de 28 Şubat'ta, devlet kurumlarına, resmi telefonlarda TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanımıştı. Temsilciler Meclisi'nde de konuyla ilişkili görüşmede Biden'a destek vermişti.

Avrupa Birliği Komisyonu çalışanlarına yönelik sosyal medya yasağı getirildi. Söz konusu yasağın uygulanmasının tek sebebi Çin'in uygulama üzerinden bilgilerin çalabileceği uyası yapılmıştı.

Tayvan, Dijital İşler Bakanlığı yetkilileri, ulusal bilgi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı uygulamaların kullanımına kısıtlama getirildiğini duyurdu.