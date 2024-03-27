TikTok “Gençlik Konseyi”ni Kurdu!
Sosyal medya platformu TikTok, uygulamanın geliştirilmesi ve güvenlik açısından daha kullanışlı hale getirilmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere gençlerden oluşan bir konsey kurdu. Peki, TikTok Gençlik Konseyi nedir? Ne amaçla kuruldu?
Video paylaşım platformu olan TikTok’un son yıllarda gençler üzerindeki etkisi artarak devam ediyor. TikTok, dünyanın dört bir yanından gelen 15 gençten oluşan “Gençlik Konseyi”ni kurdu. Konseye seçilen gençler, TikTok’un geliştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin arttırılması konusunda çalışmalar yapacak. Peki, TikTok Gençlik Konseyi nedir? Ne amaçla kuruldu?
TikTok Gençlik Konseyi nedir? Ne amaçla kuruldu?
Sosyal medya platformları, özellikle çocuk ve genç kullanıcılar konusunda çevrimiçi güvenlik endişeleriyle sık sık karşı karşıya kalıyor. Video paylaşım platformu olan TikTok bu endişelere kurduğu Gençlik Konseyi ile yanıt arıyor.
Farklı ülkelerden seçilen 15 gençten oluşan bu grup, TikTok’a platformu gençler için nasıl daha güvenli ve erişilebilir hale getirebileceği konusunda tavsiyelerde bulunacak.
Gençlik Konseyi'nin önerileri, TikTok'un genç kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve endişelerine daha etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olacak ve aynı zamanda Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın gereksinimlerini karşılamasına katkıda bulunması amaçlanıyor.