TikTok “Gençlik Konseyi”ni Kurdu!

Video paylaşım platformu olan TikTok’un son yıllarda gençler üzerindeki etkisi artarak devam ediyor. TikTok, dünyanın dört bir yanından gelen 15 gençten oluşan “Gençlik Konseyi”ni kurdu. Konseye seçilen gençler, TikTok’un geliştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin arttırılması konusunda çalışmalar yapacak. Peki, TikTok Gençlik Konseyi nedir? Ne amaçla kuruldu?