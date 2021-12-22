TikTok fenomeni annesinin ilginç tavsiyesini dinledi, zengin oldu
TikTok fenomeni Natalia Reynolds, evinde hazırladığı seksi videolarını sosyal medyaya satarak ayda 36 bin dolar gelir elde ettiğini açıkladı.
Hazırladığı videolar sayesinde ayda 36 bin dolar (450 bin TL) kazandığını belirten TikTok fenomeni Natalia Reynolds, video hazırlama fikrine annesinin bir sözünden esinlenerek başlamış.
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Reynolds, "Annem her zaman erkeklerden para kazanmam gerektiğini söylerdi" dedi. Yola çıkış hikayesini anne tavsiyesine borçlu olduğunu vurgulayan Reynolds, "Annemin tavsiyelerini dikkate aldım" diye konuştu.
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Reynolds, hazırladığı seksi videoların eşini rahatsız etmediğini, aksine eşinin bu durumdan memnun olduğunu belirtti.
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New York Post'un haberine göre, sosyal medyada kendisine yönelik binlerce eleştiri gördüğünü belirten Reynolds, "Bunları okumak eğlenceli, bazı kullanıcıların yorumları beni güldürüyor" dedi.
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