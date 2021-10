TikTok Çirkinliği; Öğretmeni hastanelik ettiler

ABD'de TikTok'ta başlatılan 'öğretmenini tokatla' challenge'ından etkilendiği ifade edilen bir lise öğrencisi, öğretmenini hastanelik etti.

Son haftalarda başlatılan söz konusu challenge'a çok sayıda kullanıcı katıldı.

Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşınaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

