AjansHaber.com.tr Gündem TikTok Çirkinliği; Öğretmeni hastanelik ettiler

TikTok Çirkinliği; Öğretmeni hastanelik ettiler

ABD'de TikTok'ta başlatılan 'öğretmenini tokatla' challenge'ından etkilendiği ifade edilen bir lise öğrencisi, öğretmenini hastanelik etti.

ABD'de TikTok'ta başlatılan 'öğretmenini tokatla' challenge'ından etkilendiği ifade edilen bir lise öğrencisi, öğretmenini hastanelik etti.

Son haftalarda başlatılan söz konusu challenge'a çok sayıda kullanıcı katıldı.

Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşınaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu
Yeni perakende düzenlemesi
Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi
Pakistan 5,9'luk depremle sarsıldı
Newcastle United'ı resmen satın aldı
Pastırma sıcakları geliyor