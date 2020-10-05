TİKA'dan Sierra Leone'de 1000 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatima Maada Bio’nun yürüttüğü "Gıda Sepeti Projesi" çerçevesinde, ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, yardım kapsamında 25 ton pirinç, 25 ton şeker, 5 ton sıvı yağ, 2,5 ton bebek maması ve 25 ton tuzun, Türkiye’nin Freetown Büyükelçisi Deha Erpek tarafından Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşinin ofisinde düzenlenen törenle Bio'ya teslim edildiği bildirildi.

Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio, verilen destekten dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını, taleplerine kısa süre içinde ve en etkin şekilde karşılık verilmesinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bio, "Yardım malzemeleri ülke çapında ihtiyaç sahiplerine en adil şekilde dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Türkiye’nin her daim Sierra Leone’nin yanında olduğunu ve ikili ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde seyrettiğini vurgulayan Büyükelçi Erpek de "Türkiye, zor zamanlarında Sierra Leone’ye elinden geldiğince destek vermeyi sürdürecek." dedi.