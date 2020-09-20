AjansHaber.com.tr Dünya TİKA'dan Afganistan'daki yetimhaneye destek

TİKA Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul Vilayeti Yetimhanesine destekte bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul Vilayeti Yetimhanesine donanım desteği sağladı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sar-i Pul yetimhanesinde barınan 60 çocuk için ranza, nevresim takımı, yorgan ve elbise dolabı gibi ihtiyaçlar karşılandı.

TİKA'nın Sar-i Pul İl Yetimhanesinde barınan kimsesiz çocukların yüzünü güldürerek, modern bir yetimhanede bulunması gereken malzemeler ile donatıp çocukların kullanımına sunduğu ifade edilen açıklamada, böylece yetimhanende barınan yetimler için daha sağlıklı ve güvenli ortam sağlandığı kaydedildi.

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