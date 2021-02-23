Los Angeles Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre aracında çok ciddi hasar oluşan Tiger Woods özel ekipmanlarla arabasından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Amerikalı ünlü golf şampiyonu Tiger Woods trafik kazası geçirdi. Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracının ters döndüğü belirtildi. Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfcü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

*Tiger Woods'un arabasının ciddi hasar aldığı görülüyor