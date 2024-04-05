Ticaret Bakanlığı ekiplerinden, bayram denetimi!
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıyor.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıyor.
İstanbul'da Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, kentte bugün 18 ilçede 130 personelle bayram öncesi denetim yapıldığını söyledi.
Menteşe, "Fiyatları kontrol edeceğiz hem de etiketlere bakacağız. Fahiş fiyat denetiminde öncelikli olarak ürünlerin mevcut satış fiyatlarını tespit ediyoruz. Alış fiyatlarını tespit ediyoruz. Makul olmayan bir durum tespit ettiğimiz durumda firmaya bu ürünün alım faturalarını bize gönderin diye talepte bulunuyoruz.
Bunlar geldiğinde yine bir anormallik hissedersek bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz." dedi.
Fiyat etiketi açısından da önce etiketin olup olmadığına baktıklarını belirten Menteşe, "Etiket varsa, etiketin özelliklerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıyoruz. Özellikle indirimli satış dediğimiz ürünlerde mutlaka etiketin üzerinde indirimden önceki fiyatın da yazılı olması lazım. Vatandaşlarımızdan, tüketicilerimizden özellikle buna dikkat etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.
Menteşe, şunları söyledi:
"Ürün etiketinde fiyat değişim tarihi olup olmadığına, yani o fiyat hangi tarihte değiştirilmiş ona bakıyoruz. Bunların her birindeki aykırılıklar için de yine mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar var, onlar uygulanıyor.
Bayramı bayram tadında yaşayalım. Bayramı fırsata çevirmek isteyen işletmecilerimiz yoktur ama ola ki varsa biz denetimlerimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz."
Menteşe, ticaret il müdürlükleri olarak hem bakanlığın hem valiliğin talimatları doğrultusunda denetimleri 365 gün aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.