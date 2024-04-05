Ticaret Bakanlığı ekiplerinden, bayram denetimi!

Menteşe, şunları söyledi:

"Ürün etiketinde fiyat değişim tarihi olup olmadığına, yani o fiyat hangi tarihte değiştirilmiş ona bakıyoruz. Bunların her birindeki aykırılıklar için de yine mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar var, onlar uygulanıyor.

Bayramı bayram tadında yaşayalım. Bayramı fırsata çevirmek isteyen işletmecilerimiz yoktur ama ola ki varsa biz denetimlerimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz."

Menteşe, ticaret il müdürlükleri olarak hem bakanlığın hem valiliğin talimatları doğrultusunda denetimleri 365 gün aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.