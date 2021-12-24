Tıbbi cihaz sektöründe 'ödeme sözü' verildi

Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile alacak sorununu görüşmek üzere 21 Aralık günü bir araya geldi. Toplantıda, Bakan Fahrettin Koca’nın taleplerin tarafları olan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıyla görüşme yürüttüğü belirtildi.

Bakan Koca’nın en öncelikli sorunlardan olan birikmiş alacakların ödenmesi konusunda 27 Aralık gününden itibaren ödemelerin başlayacağını söylediği belirtildi. Sektörün alacak toplamının 9 milyar TL dolayında olduğu kaydedildi. Ayrıca normal ihalelerdeki ödemelerin 90 gün içinde yapılacağı belirtildi.

Toplantıda, Hazine Bakanı Nurettin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile ayrı ayrı telekonferansla görüşme de yapıldığı, her iki bakanının da ödenekler ve tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarının güncellenmesi konusunda olumlu yönde çalışma yaptıkları bilgisini verdiği aktarıldı.

Fiyat güncellemesi ve ödemeler konusunda sektör temsilcileri ile bakanlık bürokratlarının bir ortak komisyon kurarak çalışma yapması kararlaştırıldığı da açıklandı.