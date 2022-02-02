THY'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Bolat İstanbul Havalimanı ekiplerini ziyaret etti

Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildiği Türk Hava Yolları'nda, dün yönetim kademesinde bir çok noktada yaşanan görev değişikliklerinden sonra, Bolat bugün kurum içindeki ilk ziyaretlerini yaptı.

THY'de değişim rüzgarları

THY'de İlker Aycı'nın görevden ayrılmasından sonra THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ahmet Bolat göreve başlamıştı.Bolat THY'deki çalışmalarına hızlı başladı. Ortaklık içerisinde birçok birimde değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde bir çok yöneticinin görev yerleri değişirken, kurumun organizasyon şemasında da değişikliklere gidildi.

Uçuş ekipleriyle biraraya geldi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bugün İstanbul Havalimanı'ndaki ekip terminalini ziyaret etti. Uçuş ekipleriyle bir araya gelen Bolat'ın personelle sohbet etti.

THY'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı'na ziyareti sırasıda THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak eşlik etti. Bolat, uçuş ekiplerine görevlerinde başarlar dileyerek ekip terminalinden ayrıldı.