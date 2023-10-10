THY'nin İsrail seferlerine ara verildi!
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin İsrail seferlerini durdurduğunu açıkladı.
İsrail'in Filistin’e karşı saldırıları sürüyor. Bölgede tansiyon yükselirken, Türk Hava Yolları (THY) İsrail’e seferleri durduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda “İsrail’de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.
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