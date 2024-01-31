THY'nin Almanya'daki bazı seferlerine 'grev' engeli
Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev nedeniyle size planlanan bazı seferlerini iptal etti.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.
THY'nin TK-1337 İstanbul-Leipzig ve TK1338 Leipzig-İstanbul seferleri, yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Güvenlik çalışanlarının grevi dolayısıyla iptal edilen seferler şu şekilde:
TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg
TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı
TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı
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