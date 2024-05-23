“Dünyanın en güzel çocuğu” seçilen Thylane Lena Blondeau kimdir?

4 yaşındayken ünlenen ve 6yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kızı" unvanına sahip olan Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau Cannes film festivalinde son haliyle yeniden gündem oldu. Peki, Thylane Lena-Rose Blondeau kimdir? Thylane Lena-Rose Blondeau kaç yaşında, nereli? Thylane Lena-Rose Blondeau mesleği nedir?