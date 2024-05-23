“Dünyanın en güzel çocuğu” seçilen Thylane Lena Blondeau kimdir?
Bir zamanlar “Dünyanın en güzel çocuğu” seçilen, şimdilerde ise “Dünyanın en güzel kadınları” arasında olan Thylane Lena-Rose Blondeau, Cannes'daki görüntüleriyle ve güzelliğiyle son günlerde gündem oldu. Peki, Thylane Lena-Rose Blondeau kimdir?
4 yaşındayken ünlenen ve 6yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kızı" unvanına sahip olan Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau Cannes film festivalinde son haliyle yeniden gündem oldu. Peki, Thylane Lena-Rose Blondeau kimdir? Thylane Lena-Rose Blondeau kaç yaşında, nereli? Thylane Lena-Rose Blondeau mesleği nedir?
Thylane Lena-Rose Blondeau kimdir?
Thylane Blondeau, 5 Nisan 2001 yılında Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde dünyaya geldi. Fransız eski milli futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu ve televizyon sunucusu Véronika Loubry'nin kızıdır. 2002 yılında evlenen ebeveynleri Véronika ve Patrick ve 2016'da boşandılar.
Thylane Blondeau, Ayrton Blondeau adında küçük bir erkek kardeşine sahip.
Blondeau çok genç yaşta modellik yapmaya başladı ve 2007 yılında Vogue Enfants tarafından "Dünyanın En Güzel Kızı" seçildi.