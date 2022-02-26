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THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelerden geleceklere özel ücretle bilet imkanı

Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan dönecek Türk vatandaşlarına özel ücretle bilet alma imkanı sunulacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, THY'nin söz konusu bilet fiyatlarını maksimum 220 dolar olarak sabitlediği öğrenildi.

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