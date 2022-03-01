THY'den 2021'de rekor karlılık açıkladı

Türk Hava Yolları 2021 yılına ilişkin rekor karlılık açıkladı. THY’nin 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 8 milyar 214 milyon TL olarak açıklandı. THY, 2020 yılını 5 milyar 566 milyon lira zararla kapatmıştı.

Yüksek kar rakamının da etkisiyle THY’nin toplam özkaynakları 39 milyar liradan 90 milyara ulaştı. 2020 yılında 1 milyar 318 milyon lira olan faaliyet karı 2021 yılında 13 milyar 547 milyon lirayla rekor seviyede gerçekleşti.

THY 2021 yılının 4. çeyreğinde ise 1 milyar 980 milyon lira kar açıkladı. 2020 yılı aynı döneminde 385 milyon lira dönem zararı kaydetmişti.