THY'den 2021'de rekor karlılık açıkladı
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, 2021 yılını rekor karla kapattı.
Türk Hava Yolları 2021 yılına ilişkin rekor karlılık açıkladı. THY’nin 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 8 milyar 214 milyon TL olarak açıklandı. THY, 2020 yılını 5 milyar 566 milyon lira zararla kapatmıştı.
Yüksek kar rakamının da etkisiyle THY’nin toplam özkaynakları 39 milyar liradan 90 milyara ulaştı. 2020 yılında 1 milyar 318 milyon lira olan faaliyet karı 2021 yılında 13 milyar 547 milyon lirayla rekor seviyede gerçekleşti.
THY 2021 yılının 4. çeyreğinde ise 1 milyar 980 milyon lira kar açıkladı. 2020 yılı aynı döneminde 385 milyon lira dönem zararı kaydetmişti.
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