THY'de network arızası giderildi!

Network alt yapısında yaşanan arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, arızanın düzeltilmesiyle birlikte seferlerin peyderpey yapılacağı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bilgi teknolojileri sistemlerimizde meydana gelen arıza, ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu mağduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz" dedi.

Arıza nedeniyle iptal edilmişti

Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.