THY'de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.



Ahmet Bolat'ın Türk Hava Yolları'nda (THY) yönetim kurulu başkanlığına seçilmesinin ardından başlayan organizasyonel değişiklikler ve yeni atamalar devam ediyor.

THY İcra Komitesi dün birçok yeni atamaya ve yönetim değişikliğine imza attı.

Türk Hava Yolları'nda alınan yeni kararlar şöyle duyuruldu;

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

İcra Komitesinin aldığı atama ve organizasyon değişiklik kararlarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Organizasyonel yapıda;

Dijital İnovasyon ve Analitik Çözümler Başkanlığı ile Kurumsal ve Operasyonel Çözümler Başkanlığı’nın kapatılmasına, alt kadrolarının Müşteri Çözümleri Başkanlığı’na bağlanmasına,

Operasyon Performans ve Süreç Yönetimi Müdürlüğü’nün, Yer Operasyon Performans ve Doküman Yönetimi Müdürlüğü’ne tadil edilmesine,

Yer Operasyon Standartları Doküman Yönetimi Müdürlüğü’nün kapatılmasına, alt kadrolarının Yer Operasyon Performans ve Doküman Yönetimi Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

İstasyon Satış Müdürlüğü’nün kapatılmasına, alt kadrolarının Yolcu Hizmetleri Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Etkinlik Müdürlüğü’nün Etkinlik ve İletişim Müdürlüğü’ne tadil edilmesine,

İletişim Müdürlüğü’nün kapatılmasına, alt kadrolarının Etkinlik ve İletişim Müdürlüğü’ne bağlanmasına,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Orta Avrupa)’nün Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Orta ve Kuzey Avrupa)’ne tadil edilmesine,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Doğu Avrupa ve Balkanlar )’nün Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Doğu Avrupa)’ne tadil edilmesine,

Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Kuzey Avrupa)’nın kapatılmasına, alt kadrolarının Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürlüğü (Orta ve Kuzey Avrupa)’ne bağlanmasına,

Satış Başkan Yardımcılığı (Doğu Avrupa ve Balkanlar)’nın Satış Başkan Yardımcılığı (Doğu Avrupa)’na tadil edilmesine, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk Müdürlüklerinin, Satış Başkan Yardımcılığı (Güney Avrupa)’na bağlanmasına,

Satış Başkan Yardımcılığı (Orta ve Kuzey Avrupa) bünyesinde bulunan, Polonya, Macaristan ve Çekya Müdürlüklerinin Satış Başkan Yardımcılığı (Doğu Avrupa)’na bağlanmasına,

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü’nün alt kadroları ile birlikte Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcılığı’na bağlanmasına,

İştiraklar Başkanlığı’na bağlı Havacılık Ekosistem Geliştirme Başkan Yardımcığı’nın ihdas edilmesine,

Vip Uçakları İkram Müdürlüğü’nün şefliğe tadil edilmesine,

Kurumsal Proje Koordinasyon Müdürlüğü’nün, Dijital İnovasyon Müdürlüğü’ne tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

Organizasyonel değişiklikler ve yeni görevlendirmelerle birlikte;

Sn. Abdullah AYDIN’ın Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmasına,

Sn. Ayşegül DENLİ’nin İştirakler Başkanı olarak atanmasına,

Sn. Okan BAŞ’ın Finans Başkanı olarak atanmasına,

Sn. Lokman ÖKTEN’ın Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı olarak atanmasına,

Sn. Serdar GÜRBÜZ’ün Müşteri Çözümleri Başkanı olarak atanmasına,

Sn. Ahmet Mahir TUZCU’nun Altyapı ve Operasyon Başkanı olarak atanmasına,

Sn. Mustafa ÇAVDAR’ın İştirakler Mali Performans Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

Sn. Güzide AKDOĞAN’ın Hazine Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

Sn. Hikmet Mesut TÜRKSEVEN’in Satış Başkan Yardımcısı (Afrika) olarak atanmasına,

Sn. Mustafa Hakan YILMAZ’ın Paris Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Veysel SERDAR’ın Basel Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Ali TİPİ’nin Venedik Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Fırat ÖZBAY’ın Network Planlama Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Özlem ÖZYÖN’ün Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar Müdürü (Avrupa ve İttifaklar) olarak atanmasına,

Sn. Muhammet YAZICI’nın Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar Müdürü (Orta Dogu ve Afrika) olarak atanmasına,

Sn. Fatih KARAMAN’ın Reklam Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Mehmet YILDIRIM’ın Dış İstasyonlar Koordinasyon Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Enes DEMİRÖZ’ün Sigorta Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Nihat ÇEVİK’in Mali Analiz Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Özge ŞAHİN’in Yönetim Muhasebesi Müdürü olarak atanmasına,

Sn. İbrahim Bahadır KORKMAZ’ın Finansal Risk Yönetimi Müdürü olarak atanmasına,

Sn. Engin DURMAZ’ın Dijital İnovasyon Müdürü olarak atanmasına,

karar verilmiştir.

Görevi devredecek yöneticilerimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, organizasyonel değişiklikler ile yeni görevlendirmelerin, Ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla.

Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı