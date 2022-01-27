THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevden ayrılıyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görevi devretmeye hazırlanıyor.İlker Aycı'nın ilk Yönetim Kurulu'nda veda edeceği belirtiliyor.

THY yönetimine tecrübeli isim

Aycı’dan boşalacak koltuğa halen TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan ve kamuoyunun THY A.O yönetimindeki başarılı çalışmaları ile tanıdığı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın getirileceği konuşuluyor.

Havacılık sektöründeki ulusal ve uluslararası tecrübesi ve başarılarıyla öne çıkan Bolat, İTÜ Sanayi Mühedisliği'ndeki lisans eğitimi sonrası Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış bir isim.

Bolat ayrıca THY A.O'da Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesine öncülük etti.

Ahmet BOLAT kimdir

Akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalışan Ahmet Bolat, şu anda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyor.

Peki, Prof. Dr. Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Ahmet Bolat'ın hayatı ve biyografisi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan Bolat, akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversiteler ile şirketlerde çalıştı. Peki, Ahmet Bolat kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, hayatı ve biyografisi...

Ahmet Bolat'ın biyografisi

Profesör Ahmet BOLAT akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

Halen THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Profesör Ahmet BOLAT uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştır.

2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

İlker Aycı kimdir?

971 yılında İstanbul’da doğan M. İlker Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yürüten Aycı, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında başlayan Aycı, özel sektördeki görevlerinin ardından dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı.

2005 yılında sigorta sektörüne geçen ve üst düzey yöneticilik yapan Aycı, 2011 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı oldu. Aycı, 2013-2015 yılları arasında, 130 ülkeden 170’ten fazla yatırım ajansının üye olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin (WAIPA) önce Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık görevlerini yürüttü.

TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında yer alan Aycı, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-A.B.D., Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye-A.B.D. ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.

İngilizce ve Rusça bilen İlker AYCI, 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Döneminde THY’nin yeni havalimanına taşınması ve ihracat yapılan ülkelere seferler başlatılması gibi önemli girişimleri oldu.

Aycı Kasım 2018'de spor spikeri Tuğçe Saatman ile evlendi.