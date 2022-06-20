THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, IATA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 78. IATA Yıllık Genel Kurul Toplantısı sonuçlandı.

Toplantı sonunda, Ahmet Bolat'ın, 3 yıl süreyle "IATA Yönetim Kurulu Üyesi" olarak göreve başladığı duyuruldu.

THY, bu kararla birlikte yeniden Bolat liderliğinde IATA Yönetim Kurulu'nda temsil edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, bu sonuçtan memnuniyet duyduğunu belirtti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisini bu değerli göreve seçen IATA Yönetim Kurulu'na teşekkür eden Bolat, "Hava yolu sektörünün önde gelen aktörleri olarak, özellikle küresel havacılığın Kovid-19 sonrası aktif bir toparlanma sürecine girdiği bu zamanlarda ortaklar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin değerine inanıyoruz. Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak, sağlam uzmanlığımız ve profesyonel geçmişimiz ile yeni görevimizle ilgili sorumlulukları başarıyla yerine getireceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ocak ayının sonu itibarıyla THY Yönetim Kurulu Başkanı olan Bolat'ın, şirket bünyesinde strateji geliştirme, filo yatırım ve planlama, ticari ortaklıklar ve ittifak koordinasyonu konularında yaklaşık 17 yıllık deneyimi bulunuyor.

Sektörün temel değişimlerini karşılamak için daha fazla sinerji oluşturmanın alternatif yollarını bulmaya odaklanan THY, inovasyon için fikir alışverişinde bulunmak üzere daima uyumlu bir şekilde çalışma kararlılığını göstermeye devam ediyor.

IATA, 290 hava yolu şirketini temsil ediyor

Yaklaşık 290 hava yolu şirketini ve toplam hava trafiğinin yüzde 83'ünü temsil eden dünya hava yollarının ticaret birliği IATA, havacılık faaliyetinin birçok alanını destekliyor. Birlik, kritik havacılık konularında da endüstri politikasının belirlenmesine yardımcı oluyor.