THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Filomuz 400.uçağa ulaşacak

Bolat, 24 Mayıs Uçak Teknisyenleri Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda THY Teknik AŞ'de çalışan teknisyenleri ziyaret etti.

Uçak bakım hangarında düzenlenen etkinlikte konuşan Bolat, personelin 24 Mayıs Uçak Teknisyenleri Günü'nü tebrik etti.

THY büyüdükçe, Teknik AŞ'nin de büyüyeceğine dikkati çeken Bolat, "5 uçaklık filosundan bugün 370 küsur uçağa ulaşmış THY, çok yakın zamanda, üç beş ay içerisinde 400. uçağa ulaşacak. 7 tane MAX uçağı ve 20'ye yakın NEO uçağı kiralayacağız, imzalamak üzereyiz. MAX'ları imzaladık. Bir tanesi belki geldi veya gelecek. AnadoluJet'i yeniden kurgulayarak modern, yeni nesil teknoloji uçaklarla güçlendireceğiz, büyüteceğiz. Bu da gösteriyor ki 400'den sonraki büyümeler artarak devam edecek." diye konuştu.

Bolat, THY'nin 90. kuruluş yıl dönümünü daha büyük, daha geniş ve daha modern bir filo ile karşılayacaklarını ve daha büyük karlar açıklayarak kutlayacaklarını dile getirdi.

"İstanbul Havalimanı'nda yeni hangarlar yapacağız"

Bolat, Türk Hava Yollarının 65 bine yaklaşan bir aile olduğunu, bunun 9 bininin de Teknik AŞ personeli olduğunu aktardı.

Bolat, uçaklara yapılacak bakımların önemine de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Havalimanı'nda yeni hangarlar yapacağız. Teknisyen alımlarına devam ediyoruz. Türk Hava Yollarının büyüme stratejilerine uygun olarak da Teknik AŞ'yi de büyütüyoruz. Yaptığımız işlerin niteliğini arttıracağız. Komponentleri alıp takmak yerine bazılarının tamirlerini zaten yapıyoruz. Bu tamir yeteneklerimizi arttıracağız. Bunlara yatırım yapacağız. AR-GE faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle Türk Hava Yollarının 777 ve 330 uçaklarının ve dar gövdede bazı uçaklarının kargoya dönüşümünü burada yapmayı planlıyoruz. 777'ler biraz daha zor ama 330'ları en kısa zamanda modifiye edip kargoya dönüştürme yeteneğini kazandırarak ülkemize ayrı bir gelir kapısı açacağız."

"Avrupa'da en iyiler arasındayız"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de uçakların emniyetinden birinci derecede sorumlu olan teknik personelin Uçak Teknisyenleri Günü'nü kutladı.

Uçak teknisyenlerinin gayretleri ve dikkatleriyle son yıllarda uçaklarında Hava Aracı Emniyet Denetimleri'nden (SAFA) çok güzel puanlar aldıklarını aktaran Ekşi, "Tarihimizin en güzel değerini yaşıyoruz. Avrupa'da en iyiler arasındayız. Gayretleriniz ve farkındalığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

"Cillop gibi bir kabin istiyoruz"

Ekşi, teknisyenlere mesleki gelişimleri için okumaları ve mesleklerinin referanslarına göre iş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kabin içindeki en ufak aksaklığın yolcuyu rahatsız ettiğine dikkati çeken Ekşi, şöyle konuştu:

"Yolcumuz uçak içinde gördüğü her kalitesizliği uçağın genel emniyet algısına ekliyor. Yanmayan bir lamba, çalışmayan bir koltuk yolcunun gözünde acaba bakımı yapılmayan bir motor mu var algısı, kaygısı oluşturuyor. Onun için arkadaşlarımızın akıllarında kalsın diye, geçen sene dediğimiz ve teknik başkanlığımıza bir hedef olarak verdiğimiz ve yönetim kurulu başkanımızın da hassasiyet duyduğu, 'cillop gibi bir kabin istiyoruz."

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut ise 2008'den bu yana 24 Mayıs'ın Uçak Teknisyenleri Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Wright Kardeşler Orville Wright ve Wilbur Wright'ın da uçak teknisyeni olduğunu ifade eden Akbulut, "Dolayısıyla uçak teknisyeni olmak sadece uçağın bakımını yapan kişi değil, aynı zamanda tasarım ve üretim aşamasında da faaliyet gösterilme yetisine sahip kişilerden müteşekkil insanları biz anlıyoruz. Uçak teknisyenliği kavramını sadece bakımda çalışan teknisyen olarak anlamak tam manasıyla doğru olmaz." dedi.

Akbulut, teknisyenlerden hem THY hem de hizmet verdikleri diğer firmaların uçaklarının bakımlarını itinayla yapmalarını istedi.