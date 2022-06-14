THY, yeni hatlar açmaya devam ediyor

THY'nin Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan sonra, ülkenin turistik ve tarihi sahil kenti Tivat'a başlattığı sefere katılan Bilal Ekşi, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi şartlarında dünyada en fazla operasyon yapan hava yolu şirketi olduklarını ifade etti.

Ekşi, şöyle konuştu:

"Biz o dönem dünyanın 128 ülkesine sefer yapacağız, bu rekordu. Çünkü dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Bizden sonra gelen hava yolu 99 ülkeye uçuyor. Pandemi sırasında da hem 2020’de hem 2021’de Avrupa'da en çok günlük sefer yapan hava yolu unvanına sahibiz. Pandemiden çıkışla beraber yeniden yeni hatlarımızı açmaya başladık. Son 10 gün içerisinde üç hat açtık. Buhara’ya, Güney Sudan'a, Seattle açtık. Bugün de Tivat’a açıyoruz. Dolayısıyla Güney Sudan'la uçtuğumuz ülke sayısı 129’a çıktı. Tivat ve açtığımız bu noktayla beraber 340 noktaya uçuyoruz. Bununla da tabii gurur duyuyoruz."

Yıl içinde yeni bazı yerler planladıklarını aktaran Ekşi, şöyle devam etti:

"Ama henüz daha yönetim kurulu ve borsaya açıklanmadığı için bunu söylemem çok doğru olmaz. Ama şunu yapıyoruz biz bu sene. Biliyorsunuz tüm uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlarını 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken esasında pratikte biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Yani rakiplerimiz yüzde 80, yüzde 85’lere en fazla ulaşabilirken biz şu anda yüzde 95 ve 99 bandına oturduk. Dolayısıyla biz pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aşmış gözüküyoruz."

Ekşi, havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde kendilerinin koştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Pandemi şartlarında Türk Hava Yolları en az zarar eden hava yoluydu. Ama ondan daha önce 2021’de yine rakiplerimiz zarar ederken biz son 20 yılın en fazla karını elde eden hava yolu olduk. Bu sene de Allah'a şükürler olsun çok iyi gidiyor. İleriki rezervasyonlar iyiydi. Doluluklarımız iyi gidiyor. Dolayısıyla bu senenin de çok başarılı geçeceğini inanıyoruz."

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