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THY ünlü fenomen Zach King ile reklam filmi çekti

THY'nin dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi "First to the Gate" yayınlandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) dijital kurgu teknikleriyle ünlü olan ve 65 milyon takipçisi bulanan fenomen Zach King ile 4 dakikalık kısa bir reklam filmi çekti.

Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor.

Ahmet Bolat; "Reklam filmimiz İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor" 

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Reklam filmimiz hem Türk Hava Yolları marka özümüzü hem de aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor" dedi.

King; "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'ı mükemmel"

Zach King ise İstanbul Havalimanı'na ilk kez geldiğinde çok etkilendiğini söyledi.

THY'den övgü ile bahseden King, "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'ı mükemmel. Daha önce hiçbir loungeda bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

Daha önce THY'nin uçuş emniyeti filminde de oynayan Zach King ile gerçekleştirilen ikinci iş birliği olan reklam filminin çekimleri, 90 kişilik ekiple 4 günde tamamlandı.

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