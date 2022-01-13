THY'nin "Mega Taşınma"' sı ekranlarda

National Geographic Türkiye kanalı tarafından çekilen ve Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan taşınmasını anlatan "Mega Taşınma" isimli belgeselin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

12 saat süren büyük taşınma işlemin anlatan "Mega Taşınm"a belgeseli 16 Ocak Pazar günü saat 21.00’da ekranlara gelecek. Belgeselin ilk gösterimi dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

Bizim için çok büyük bir işti

Toplantıda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan İlker Aycı, Taşınma sürecinin yıllar önceden planlanmaya başladığını ve en ufak detayların bile planlandığını söyledi. Daha önce dünyada gerçekleştirilen benzer büyüklükteki taşıma operasyonlarını mercek altına aldıklarını anlatan Aycı, “Ancak bizim taşınma operasyonumuzun daha öncekilerden çok daha büyük olduğunu gördük. Diğerlerinde yaşanan problemleri inceledik. Ona göre bir plan yaptık. Alanında uzman kişilerden bir ekip kurduk. Ekipler arasında uyumluluk sağladık. Bizim için çok büyük bir işti” dedi.

Suni problemler yaratıldı

Belgeselin çekim sürecinde yaşananlara da değinen İlker Aycı, “Belgeselin yönetmeni olayların akışını dinlerken bize çok sinirlendi. Büyük tepki gösterdi. Ne olduğunu sorduk. Bu işte bir heyecan olmadığını, bir problem çıkmadığını söyledi. Yani onun için işlemler çok sıkıcıydı. Bizden bir sorun, bir problem istiyordu. Biz de onun için bazı kurgu sahneler yaptık. Taşınma sırasında bilgi-işlem bölümünde problem çıkmış gibi davrandık. Yetmedi. Ben de bizimkilere, ‘Bulun iki boş konteyner yolda devirin ne olacak’ dedim. Yani belgeselde kurgular var. Öyle dokunuşlar yapmak zorunda kaldık. İlgili birimlerin sorumluları da kendi çalışmalarının başarısızmış gibi gösterilmesinden dolayı bize kızdı” ifadelerini kullandı.