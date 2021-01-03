AjansHaber.com.tr Gündem Kuş sürüsüyle karşılaşan uçakta hasar oluştu

THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaşan ve gövdesinde hasar meydana gelen THY'nin B777-F tipi kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi. 

Kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

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