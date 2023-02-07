THY deprem bölgelerinden uçuşlarda fiyat sabitledi

Türk Hava Yolları'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzeninin sağlanabilmesi adına bu uçuşlar için rezervayonunuzu, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz." denildi.