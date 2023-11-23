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THY, Akdeniz Turizm Ödülü'nün sahibi oldu

Türk Hava Yolları (THY), Akdeniz Turizm Vakfı (Mediterranean Tourism Foundation) tarafından Malta'da düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu'nda "Akdeniz Turizm Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, THY, Akdeniz Turizm Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen etkinlikte "Akdeniz Turizm Ödülü"nün sahibi oldu.

2013 yılında kurulan ve bölge barışı, iş birliği ve refahını teşvik eden Akdeniz Turizm Forumu, Akdeniz genelinde sürdürülebilir turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Vakıf, hükümet temsilcileri, uluslararası örgütler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kültürel, toplumsal ve düşünce liderlerinin katılımıyla düzenlediği bu forum ile Akdeniz turizm gündemini şekillendirmeyi hedefliyor.

Forumda genel oturum toplantısının yanı sıra uzmanlık atölyeleri ve tartışma platformu yer alırken, forumun bu yılki açılış konuşması Malta Turizm Bakanı Clayton Bartolo ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve organizasyonun Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat tarafından gerçekleştirildi.

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