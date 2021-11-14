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THY 4 ülkeye uçuşlarını durduruyor

THY, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle bazı ülkelere uçuşlarını durdurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seyahat sağlığı ve güvenliliğinin THY için en öncelikli konu olduğunu söyleyen Üstün, paylaşımında şunlara yer verdi:

"COVID-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur."

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