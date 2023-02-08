THY 30 bin kişiyi daha tahliye edecek!

Türk Hava Yolları (THY) bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini söyledi. Üstün, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" dedi.