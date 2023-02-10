THY 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kızılay ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz 50 kargo seferi ile 3 bin 585 ton yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırdık. 6 Şubat'tan bu güne yurt dışından getirdiğimiz 490 ton insani yardım malzemesini afet bölgelerine taşıdık. Yurt dışından insani yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşlarımız büyükelçilik ve/veya konsolosluklar ile iletişime geçebilirler."