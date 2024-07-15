Trump'a ateş eden Thomas Matthew Crooks kimdir?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün (13 Temmuz) Pensilvanya’da düzenlediği mitingde eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan silahlı saldırganın adını Thomas Matthew Crooks olarak açıkladı. Crooks, Trump’a düzenlediği suikast girişiminin ardından emniyet güçleri tarafından olay yerinde öldürüldü.

Thomas Matthew Crooks kimdir?

20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Pensilvanya’daki Bethel Park’ta yaşıyor.

5-6 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimleri, Crooks’un oy kullanacağı ilk seçimler olacaktı.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bir suç geçmişi ve sabıkası yok.

Crooks, 2002’de Bethel Park Lisesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl Ulusal Matematik ve Bilim Girişimi’nden 500 dolarlık bir “yıldız ödülü” almış. Crooks’un sosyal medyada paylaşılan mezuniyet töreninin videosunda, üzerindeki siyah cübbesiyle alkışlar eşliğinde sahneden geçtiği ve diplomasını aldığı görülüyor.

Saldırıyı nasıl düzenledi?

TMZ’nin yayınladığı videoya göre Crooks, elindeki ArmaLite Rifle Model 15 (AR-15) tipi yarı otomatik tüfekle saldırıyı düzenledi.

Başta askeri alanlarda kullanılması için tasarlanan AR-15 tipi yarı otomatik silah, giderek sivillerin en çok satın aldığı silahlardan biri oldu.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre kolluk kuvvetleri, Trump’a ateş etmek için kullanılan silahın Crooks’un babası tarafından satın alındığını düşünüyor. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla AP’ye konuşan iki polis memuru, Crooks’un babasının en az 6 ay önce bir silah satın aldığını söyledi.