Thomas Henry'den Beşiktaş açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Belçika Ligi ekiplerinden Leuven'de forma giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu Thomas Henry hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde oynamak istediğini söyleyen Henry, Beşiktaş ihtimaliyle ilgili de konuştu.

Belçika'nın Leuven takımında oynayan Fransız oyuncu Thomas Henry, kariyer hedefleri ve hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

"LEİCESTER'IN PİLOT KULÜBÜ"

26 yaşındaki oyuncu, Leuven'in İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin pilot takımı olduğunu söylerken, İngiltere'ye geçiş yapmanın kendisi için daha kolay olacağını ifade etti. Henry, "Leicester oyuncuları genelde buraya kiralık olarak verir. Burası da onların takımı. İngiltere beni cezbediyor ancak oraya gidip gitmeyeceğim konusunda cevap vermek için erken" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I HERKES BİLİR"

Hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için de konuşan golcü oyuncu, "Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya gibi ligleri daha çok hayal ediyorum. Ancak herkes yer yıl Avrupa kupalarında oynayan büyük bir kulüp olan Beşiktaş'ı bilir. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Leuven'de 29 karşılaşmada süre alan Thomas Henry, 20 gol ve 6 asistle oynadı.