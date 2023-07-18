Thodex’in kurucusu için istenen ceza açıklandı!

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.