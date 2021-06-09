AjansHaber.com.tr Gündem İcra talebine onay

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak

Thodex mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu.

Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti. Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı.

Mağdur avukatı Sinan Keskin'in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi. Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi'nde bir sitede bulunan, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Başörtülü kadınlara yumruklu saldırı
Akar Türkiye ile ABD arasındaki sorunu açıkladı
ATM'deki açığı bulan 4 uyanık polise yakalandı
"Babacan İstanbul il binasına sadece 2 defa geldi"
Lityum pilli elektrikli otobüsler devreye alınıyor
Taciz ateşi sonları oldu
Marmara Denizi'ndeki müsilajın nedeni belli oldu!