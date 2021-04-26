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Thodex soruşturmasında sıcak gelişme!

Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevkedildi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturmada 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si bu sabah adliyeye sevkedildi.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polis otobüsleriyle çıkarılarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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