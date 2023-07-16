Thodex kurucusu Özer hakkında yeni karar!

Binlerce kişiyi dolandıran ve 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer’in, “kaçakçılık” suçundan yargılandığı davanın duruşması Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Yetkili olmadığını söyleyerek cezadan kurtulmak istedi

Sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyum atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.

Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.

7 ay 15 gün hapis cezası verildi

Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.