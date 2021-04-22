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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den yeni açıklama

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, "Hesaplar, anormal dalgalanma olduğu için işleme kapatıldı" açıklamasında bulundu.

Özer, sorunun nedeninin şirket hesaplarına yapılan siber saldırı olduğunu öne sürdü. 2 milyar dolarla yurt dışına çıktığı iddiaların asılsız olduğunu belirten Özer, "Yurt dışına yatırımcılarla konuşmak için çıktım" dedi.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor. Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı. Öte yandan şirketin sahibi yazılı bir açıklama yaparak iddialara reddetti, ''Yatırımcılarla görüşmeye gittim'' ifadesine yer verdi.

Son dönemin popüler yatırım aracı kripto parada 2 milyar dolarlık bir vurgun iddiası var.

Türkiye merkezli kripto para alım-satım şirketi Thodex'in internet sitesi bakım gerekçesiyle kapatıldı, kurucusunun da yurt dışına çıktığı öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruştuma başlattı.

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