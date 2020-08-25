Thiam: Maç öncesi totemim yok, dua ediyorum

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İSTEYİNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

Thiam, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini duyduğunda çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Kulübün beni istediğini duyduğumda çok çok mutlu oldum. Eşim de aynı dilekleri taşıyordu ve bana gitmem gerektiğini söyledi. Hazırlık maçı oynadık. O maç içerisinde takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. Benim için önemliydi." dedi.

"NEREDE İHTİYAÇ OLURSA ORADA OYNARIM"

Thiam, hangi mevkiyi tercih ettiğine yönelik soruya "Çok fazla pozisyonda oynadım. Sol tarafta da oynadım, 2. forvet olarak da oynadım, sağ açık olarak da oynadım. Burada önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Bu anlamda ben çalışmalarımı sürdürmek zorundayım. Her yerde oynamak benim için daha önemli. Hocamızla henüz nerede oynayacağıma dair bir konuşmamız olmadı. O da benim nerelerde oynadığımı biliyor. Zamanı geldiğinde hocamızla bu konuyu görüşeceğiz." cevabını verdi.

"MOUSSA SOW İLE KONUŞTUM"

Sarı-lacivertli takıma gelmeden önce Sow'la konuştuğunu söyleyen Thiam, "Moussa Sow'la konuştum. Bana başarılar diledi, dua ettiğini söyledi ve kolaylık diledi. Ben de onlar gibi burada iyi işler çıkarmak istiyorum. En büyük hedefim takıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda takım için maksimumu ortaya koymak olacaktır." şeklinde konuştu.

"BEN DİNİNE BAĞLI BİR İNSANIM"

Maç öncesi dua ettiğini belirten tecrübeli forvet, "İleride neler olacağını Allah daha iyi biliyor ama ben burada olduğum sürece maksimumumu vereceğim. Ben dinime bağlı bir insanım. Maçlardan önce spesifik olarak yaptığım bir şey yoktur, dua ederim. Şu anda buradayım." dedi.