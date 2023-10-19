Theofanis Gekas, Türkiye'ye geri döndü. 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, Yunan teknik adam Gekas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerinde yıllarca Almanya ve İspanya'da da forma giyen Gekas, Samsunspor'da başladığı Türkiye macerasında 2013 yılında attığı gollerle Akhisarspor'u küme düşmekten kurtarmış, 2014-2015 sezonunda döndüğü yeşil-siyahlıları golleriyle Süper Lig'e liderliğe kadar taşımıştı. Taraftarın adına besteler yaptığı Gekas, ülkemizde Konyaspor ve Eskişehirspor'da da forma giyip futbolu 2017 yılında Sivasspor'da bıraktı.