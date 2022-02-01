The Walking Dead oyuncusu yaşamını yitirdi! Cansız bedeni köprüde bulundu

Dünyaca ünlü The Walking Dead dizisinde zombi rolünde oynayan 31 yaşındaki Moses J Moseley yaşamını yitirdi. The Walking Dead aktörünün cesedi bir köprüde bulundu.

Ünlü oyuncunun menajeri Tabatha Minchew, ölüm haberini doğruladı. Minchew yaptığı açıklamada, "İnanılmaz yetenekli inanılmaz bir insandı. Kesinlikle çok erken gitti. Onunla tanışan herkes ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyor. Herkes hala bu ölüme kafa yormaya çalışıyor, çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

Ailesi oyuncudan haber alamadıklarını ve polise başvurduklarını söyledi. Moseley'in cansız bedeni Çarşamba günü ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Oyuncu ayrıca “Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak”ta rol aldı ve HBO dizisi “Watchmen”de rol aldı.