The Matrix Resurrections'un vizyon tarihi belli oldu

ABD'de 22 Aralık'ta vizyona girecek olan The Matrix Resurrections Türkiye ise 24 Aralık 2021’de sinemalara gelecek. Filmi, aynı tarihte HBO Max dijital yayın platformu üzerinden izlemek de mümkün olacak.

Pandemi öncesi Matrix 4 ile John Wick 4'in aynı anda vizyonana girmesi ve 21 Mayıs 2021'in Dünya Keanu Reeves günü ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak planlar corona virüs engeline takıldı.

Matrix öne çekilirken John Wick'in ise 27 Mayıs 2022'de vizyona gireceği açıklandı.

FİLMİN YAYINLANAN AFİŞİ