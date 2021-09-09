The Matrix Resurrections ilk fragmanıyla büyüledi

The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections'a ait ilk fragman yayınlandı. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolleri paylaştığı film 22 Aralık'ta vizyona girecek.

3 Eylül 1999'da vizyona giren serinin ilk filmi izleyiciden büyük beğeni toplamış ve 460 milyon 380 bin dolarlık hasılat elde etmişti. Seri üçüncü filmin ardından 2003 yılında bittikten 18 yıl sonra yeniden beyaz perdeyle buluşacak.

22 Aralık 2021 tarihinde HBO Max ve sinemalarda aynı anda vizyona girmesi planlanan film, önceki üç filmi yöneten Wachowski kardeşlerden biri olan Lana Wachowski tarafından yazıldı ve yönetildi. Filmin kadrosunda Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith ve Jada Pinkett Smith de yer alıyor.