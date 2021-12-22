The Matrix Resurrections 24 Aralık'ta beyaz perdede

"Yıllar sonra Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı"

Sinema yazarı Atilla Dorsay, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, filmden çok etkilendiğini dile getirerek, "Oyunculuk ve aksiyon sahneleri inanılmazdı. Yıllar sonra Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı." dedi.