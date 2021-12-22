The Matrix Resurrections 24 Aralık'ta beyaz perdede
The Matrix Resurrections filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı. The Matrix Resurrections 24 Aralık'ta beyaz perdede hayranları ile buluşacak.
Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un baş rollere, Wachowski Kardeşlerden Lana Wachowski'nin ise yönetmen koltuğuna geri döndüğü 'The Matrix Resurrections' filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.
Reeves ve Moss'un yanı sıra Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Christina Ricci'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, 24 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
"Yıllar sonra Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı"
Sinema yazarı Atilla Dorsay, gösterimin ardından yaptığı açıklamada, filmden çok etkilendiğini dile getirerek, "Oyunculuk ve aksiyon sahneleri inanılmazdı. Yıllar sonra Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı." dedi.
Dorsay, fantastik sinemayı çok sevdiğine değinerek, "The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ı bağrıma basıyorum ve sinemaseverlere tavsiye ediyorum." diye konuştu.